بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الثلاثة الرئيسية

أغلقت بورصة الكويت تداولات اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 17ر1 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 6224 نقطة و98ر0 نقطة للوزني و 39ر3 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 1ر60 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 2ر702 مليون سهم تمت عبر 11669 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل نحو 305ر0 دينار).

وكانت أسهم شركات (المستثمرون) و(المال) و(الامتياز) و(ساحل) و(ابيار) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (المصالح ع) و(منازل) و(السورية) و(الامتياز) و(منشات) الأكثر ارتفاعا. (كونا)