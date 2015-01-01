بورصة الكويت تغلق على ارتفاع المؤشر السعري وانخفاض الوزني و(كويت 15)

أغلقت بورصة الكويت تداولات اليوم الاربعاء على ارتفاع المؤشر السعري بواقع 65ر50 نقطة ليصل إلى مستوى 6351 نقطة وانخفاض الوزني و(كويت 15) ليصل الاول الى 17ر1 نقطة والثاني الى 45ر8 نقطة.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 2ر65 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 1ر839 مليون سهم تمت عبر 12724 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل نحو 305ر0 دينار).

وكانت أسهم شركات (أبيار) و(المستثمرون) و(المال) و(ميادين) و(هيتس تلكوم) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (ورقية) و(م سلطان) و(يونيكاب) و(أبيار) و(مينا) الأكثر ارتفاعا. (كونا)