بورصة الكويت تغلق على ارتفاع المؤشر السعري وانخفاض الوزني و(كويت 15)
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 2ر65 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 1ر839 مليون سهم تمت عبر 12724 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل نحو 305ر0 دينار).
وكانت أسهم شركات (أبيار) و(المستثمرون) و(المال) و(ميادين) و(هيتس تلكوم) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (ورقية) و(م سلطان) و(يونيكاب) و(أبيار) و(مينا) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
المواضيع الأكثر قراءة
سمو الأمير يشيد بالإنجازات الطبية المميزة المسجلة باسم أبناء وبنات الكويت
استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح اليوم وزير الصحة الدكتور جمال الحربي حيث قدم لسموه رعاه الله الدكتور عبدالرزاق عبدالحميد ... التتمة
الخالد يشيد بجهود القوة الجوية في حماية الوطن والذود عنه
أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ محمد الخالد اليوم الثلاثاء بجهود منتسبي القوة الجوية وقوة المغاوير من ضباط وضباط صف وافراد ... التتمة
هواتف بشاشات مرنة قابلة للطي!
تعتبر هذه السنة من إحدى أهم السنوات في مجال الهواتف الذكية، والسبب يعود إلى أن آيفون أكمل عامه الـ 10 وكذلك مشكلة الغالكسي نوت ... التتمة
خسائر للنظام السوري بوادي بردى وحرستا وتراجع بدير الزور
صدت فصائل المعارضة السورية هجوما لقوات النظام وحزب الله اللبناني على مدخل قرية عين الفيجة في وادي بردى بريف دمشق الغربي، وقتلت عشرة من أفراد ... التتمة