بورصة الكويت تغلق على قفزة قياسية في مؤشرها السعري بواقع 206 نقاط

أغلقت بورصة الكويت تداولات اليوم الأحد على قفزة قياسية في المؤشر السعري بواقع 206 نقاط ليصل إلى مستوى 6641 نقطة في حين ارتفع المؤشران الوزني و (كويت 15) بواقع 7ر10 و 25 نقطة على التوالي.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 2ر94 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 6ر891 مليون سهم تمت عبر 14265 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل نحو 305ر0 دينار).

وكانت أسهم شركات (المستثمرون) و(المال) و(بوبيان د ق) و(المدينة) و(هيتس تلكوم) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (خليج ب) و(الخليجي) و(ساحل) و(المال) و(الاثمار) الأكثر ارتفاعا. (كونا)