بورصة الكويت تغلق على قفزة قياسية في مؤشرها السعري بواقع 206 نقاط
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 2ر94 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 6ر891 مليون سهم تمت عبر 14265 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل نحو 305ر0 دينار).
وكانت أسهم شركات (المستثمرون) و(المال) و(بوبيان د ق) و(المدينة) و(هيتس تلكوم) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (خليج ب) و(الخليجي) و(ساحل) و(المال) و(الاثمار) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
المواضيع الأكثر قراءة
صور.. أول كاميرا للواقع الافتراضي بعدسة ثنائية
أطلقت على إحدى منصات التمويل الجماعي "TwoEyes VR" وهي أول كاميرا واقع افتراضي ثنائية العدسة تمنح المستخدم تجربة الشعور بمجال الرؤية الكامل للعين ... التتمة
مظاهرات حاشدة مناهضة لترمب بأميركا وحول العالم
شارك مئات الآلاف من الأميركيين -معظمهم نساء- في مظاهرات مناهضة للرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب ومواقفه التي عبّر عنها أثناء حملته الانتخابية، وذلك بعد يوم ... التتمة
ترمب يزور مقر "سي آي أيه" ويؤكد دعمه للوكالة
زار الرئيس الأميركي دونالد ترمب مقر وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) في لانغلي بولاية فرجينيا، وذلك في أول يوم عمل له كرئيس للولايات المتحدة، ... التتمة
مسيرات في مدن بريطانية ضد ترامب أبرزها في لندن
شهدت العاصمة البريطانية لندن، أمس السبت، مسيرة مناهضة لدونالد ترامب، الذي تسلم أول أمس، مهامه رئيسا جديدا للولايات المتحدة. وشارك عدد كبير من الناس من ... التتمة