الفارس يبحث سبل التعاون مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم
وقالت وزارة التربية في بيان صحافي ان الهدف من اللقاء هو تشجيع الطلبة في دولة الكويت للالتحاق بالجامعات المنضوية تحت مظلة المؤسسة وجامعة (حمد بن خليفة) للاستفادة من المستوى التعليمي لتلك "الصروح التعليمية".
وضم وفد مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عضو مجلس الادارة الدائم المهندس سعد المهندي ورئيس جامعة (حمد بن خليفة) الدكتور أحمد حسنة يرافقهما سفير دولة قطر لدى الكويت حمد بن آل حنزاب. (كونا)
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