بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الثلاثة الرئيسية

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 8ر37 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 6679 نقطة و41ر3 نقطة للوزني و9ر7 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 97 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي المليار سهم تمت عبر 16063 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل نحو 304ر0 دينار).

وكانت أسهم شركات (ابيار) و (المستثمرون) و(المال) و(بوبيان د ق) و(هيتس تلكوم) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (المواساة) و(سنام) و(الاثمار) و(المدن) و(العقارية) الأكثر ارتفاعا. (كونا)