بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الثلاثة الرئيسية
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 97 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي المليار سهم تمت عبر 16063 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل نحو 304ر0 دينار).
وكانت أسهم شركات (ابيار) و (المستثمرون) و(المال) و(بوبيان د ق) و(هيتس تلكوم) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (المواساة) و(سنام) و(الاثمار) و(المدن) و(العقارية) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
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