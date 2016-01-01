بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الثلاثة الرئيسية

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 73ر62 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 6742 نقطة و2ر3 نقطة للوزني و1ر8 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 2ر75 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 8ر937 مليون تمت عبر 15453 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل نحو 304ر0 دينار).

وكانت أسهم شركات (الاثمار) و (المال) و(المستثمرون) و(هيتس تلكوم) و(أبيار) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (سنرجي) و(أعيان) و(الهلال) و(دانة) و(ع عقارية) الأكثر ارتفاعا. وجاء ذلك بعد ان افتتح السوق اليوم على هبوط حاد بلغ 27ر81 ليصل الى 6598 اما في منتصف التداول فتحسن أداء مؤشر البورصة السعري على المنطقة الخضراء الى ان اقفل على ارتفاع المؤشرات الثلاثة. (كونا)