بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الثلاثة الرئيسية
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 1ر61 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 717 مليون تمت عبر 11900 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل نحو 304ر0 دينار).
وكانت أسهم شركات (المستثمرون) و(أبيار) و(المال) و(ع عقارية) و(هيتس تلكوم) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (أعيان) و(بحرية) و(سنام) و(الاثمار) و(اموال) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
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