بورصة الكويت تغلق على ارتفاع المؤشر السعري وانخفاض الوزني و(كويت 15)
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 6ر61 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 9ر783 مليون سهم تمت عبر 12290 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل نحو 305ر0 دينار).
وكانت أسهم شركات (أعيان) و(أبيار) و(الإثمار) و(المستثمرون) و(هيتس تلكوم) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (ع عقارية) و(وثاق) و(سنرجي) و(معادن) و(بحرية) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
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