بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الثلاثة الرئيسية

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الاحد على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 9ر90 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 6943 نقطة و 97ر5 نقطة للوزني و 4ر18 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 4ر75 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3ر770 مليون تمت عبر 12942 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل نحو 305ر0 دينار).

وكانت أسهم شركات (المال) و(الاثمار) و(اعيان) و(ع عقارية) و(ابيار) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (نفائس) و(كابلات) و(السورية) و(حيات كوم) و(بيت الطاقة) الأكثر ارتفاعا. (كونا)