بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الثلاثة الرئيسية
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 4ر75 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3ر770 مليون تمت عبر 12942 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل نحو 305ر0 دينار).
وكانت أسهم شركات (المال) و(الاثمار) و(اعيان) و(ع عقارية) و(ابيار) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (نفائس) و(كابلات) و(السورية) و(حيات كوم) و(بيت الطاقة) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
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