بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشراتها الثلاثة الرئيسية

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 13ر104 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 11ر6839 نقطة و 77ر4 نقطة للوزني و 93ر12 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 8ر66 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 656 مليون تمت عبر 12063 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل نحو 305ر0 دينار).

وكانت أسهم شركات (الاثمار) و(ابيار) و(المال) و(اعيان) و(السورية) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (الهلال) و(معادن) و(سكب ك) و(الراي) و(اوج) الأكثر ارتفاعا. (كونا)