بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشراتها الثلاثة الرئيسية
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 8ر66 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 656 مليون تمت عبر 12063 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل نحو 305ر0 دينار).
وكانت أسهم شركات (الاثمار) و(ابيار) و(المال) و(اعيان) و(السورية) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (الهلال) و(معادن) و(سكب ك) و(الراي) و(اوج) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
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