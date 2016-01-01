بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشراتها الثلاثة الرئيسية
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 9ر57 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3ر622 مليون تمت عبر 11921 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل نحو 305ر0 دينار).
وكانت أسهم شركات (المستثمرون) و(ابيار) و(الاثمار) و(البيت) و(اعيان) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (الامتياز) و(عربي قابضة) و(سنرجي) و(اجوان) و(معادن) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
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