بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشراتها الثلاثة الرئيسية

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 89ر6 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 22ر6832 نقطة و 25ر2 نقطة للوزني و 84ر7 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 9ر57 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3ر622 مليون تمت عبر 11921 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل نحو 305ر0 دينار).

وكانت أسهم شركات (المستثمرون) و(ابيار) و(الاثمار) و(البيت) و(اعيان) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (الامتياز) و(عربي قابضة) و(سنرجي) و(اجوان) و(معادن) الأكثر ارتفاعا. (كونا)