بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الثلاثة الرئيسية

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 74ر15 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 6847 نقطة و79ر0 نقطة للوزني و9ر1 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 55 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 586 مليون تمت عبر 9585 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل نحو 304ر0 دينار).

وكانت أسهم شركات (أبيار) و(الاثمار) و(المستثمرون) و(سنرجي) و(أعيان) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (زبما) و(سكب ك) و(الهلال) و(الامتياز) و(عربي قابضة) الأكثر ارتفاعا. (كونا)