بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشراتها الثلاثة الرئيسية
أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 61ر156 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 92ر6686 نقطة و 53ر3 نقطة للوزني و 53ر4 نقطة ل(كويت 15).
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 50 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 6ر488 مليون تمت عبر 9342 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل نحو 304ر0 دينار).
وكانت أسهم شركات (مزايا) و(ابيار) و(الاثمار) و(المستثمرون) و(وطنية) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (اولى تكافل) و(الهلال) و(تجاري) و(الامتياز) و(المصالح ع) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
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