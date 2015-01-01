بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشريها السعري والوزني وانخفاض (كويت 15)

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها السعري 5ر54 نقطة ليصل إلى مستوى 6637 نقطة وارتفاع المؤشر الوزني 13ر0 نقطة بينما انخفض مؤشر (كويت 15) 78ر5 نقطة.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 2ر42 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 8ر416 مليون سهم تمت عبر 8781 صفقات (الدولار الأمريكي يعادل 305ر0 دينار).

وكانت أسهم شركات (أبيار) و(المستثمرون) و(وطنية) و(اعيان) و(م الاعمال) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (هيتس تلكوم) و(مينا) و(مزايا) و(رويال) و(التعمير) الأكثر ارتفاعا. (كونا)