بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشريها السعري والوزني وانخفاض (كويت 15)
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 2ر42 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 8ر416 مليون سهم تمت عبر 8781 صفقات (الدولار الأمريكي يعادل 305ر0 دينار).
وكانت أسهم شركات (أبيار) و(المستثمرون) و(وطنية) و(اعيان) و(م الاعمال) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (هيتس تلكوم) و(مينا) و(مزايا) و(رويال) و(التعمير) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
المواضيع الأكثر قراءة
واتساب تعزز الأمان عبر التحقق بخطوتين
عززت خدمة التراسل الفوري "واتساب" من حماية الحساب عن طريق توفيرها ميزة التحقق بخطوتين لجميع مستخدميها، حيث أعلنت الشركة عن ذلك من خلال ... التتمة
قتلى بمظاهرات الصدريين وقصف للمنطقة الخضراء ببغداد
قُتل وجرح عدد من المتظاهرين من أنصار التيار الصدري ورجال الشرطة خلال فض مظاهرة حاشدة نظموها السبت قرب المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، للمطالبة بتغيير ... التتمة
الدولار الأمريكي يرتفع أمام الدينار إلى 305ر0 واليورو ينخفض إلى 324ر0
ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 305ر0 دينار بينما انخفض اليورو إلى مستوى 324ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف ... التتمة
بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشريها السعري والوزني وانخفاض (كويت 15)
أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها السعري 5ر54 نقطة ليصل إلى مستوى 6637 نقطة وارتفاع المؤشر الوزني 13ر0 نقطة بينما انخفض ... التتمة