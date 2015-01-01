الرئيسية | الاقتصادي | البورصة | بورصة الكويت تغلق على ارتفاع المؤشر السعري وانخفاض الوزني و(كويت 15)

بورصة الكويت تغلق على ارتفاع المؤشر السعري وانخفاض الوزني و(كويت 15)

3 hours 38 minutes ago
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بورصة الكويت تغلق على ارتفاع المؤشر السعري وانخفاض الوزني و(كويت 15)


المواضيع الأكثر قراءة

الإمارات تمتلك أكبر صندوق ثروة سيادي عربي والسعودية ثانياً

الإمارات تمتلك أكبر صندوق ثروة سيادي عربي والسعودية ثانياً

تصدر جهاز أبوظبي للاستثمار، صناديق الثروة السيادية العربية بإجمالي أصول بلغت 792 مليار دولار أمريكي، فيما حل بالمرتبة الثالثة عالمياً.وجاء في تقرير صدر ... التتمة

كوريا الشمالية تقر بإجراء تجربة صاروخية

كوريا الشمالية تقر بإجراء تجربة صاروخية

  طالبت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي، وذلك عقب إقرار بيونغ يانغ بأنها اختبرت ... التتمة

الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو عند 324ر0

الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو عند 324ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 305ر0 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 324ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف ... التتمة

زراعة رقائق إلكترونية في اليد.. أول طرق إنترنت الإنسان

زراعة رقائق إلكترونية في اليد.. أول طرق إنترنت الإنسان

قدمت شركة بلجيكية فرصة لتحول موظفيها ليصبحوا موظفين إلكترونيين، حيث وافق ثمانية موظفين بالشركة على زرع رقائق إلكترونية في اليد، تمنحهم القدرة على ... التتمة