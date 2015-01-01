بورصة الكويت تغلق على ارتفاع المؤشر السعري وانخفاض الوزني و(كويت 15)

أغلقت بورصة الكويت تداولات اليوم الاثنين على ارتفاع المؤشر السعري بواقع 55ر19 نقطة ليصل إلى مستوى 6656 نقطة وانخفاض الوزني و(كويت 15) بواقع 36ر1 نقطة و17ر4 نقطة على التوالي.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 5ر51 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 8ر498 مليون سهم تمت عبر 9917 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل نحو 305ر0 دينار).

وكانت أسهم شركات (أبيار) و(هيتس تلكوم) و(رمال) و(مينا) و(المستثمرون) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (سينما) و(ورقية) و(إنوفست) و(عقار) و(أولى تكافل) الأكثر ارتفاعا. (كونا)