بورصة الكويت تغلق على قفزة في المؤشر السعري تتعدى الـ 90 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الثلاثاء على قفزة في مؤشرها السعري بواقع 5ر94 نقطة ليصل الى 6751 نقطة وارتفاع الوزني و(كويت 15) بواقع 04ر5 و 5ر11 نقطة على التوالي.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 2ر60 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 5ر608 مليون سهم تمت عبر 11367 صفقات (الدولار الأمريكي يعادل 305ر0 دينار).

وكانت أسهم شركات (الإثمار) و(ابيار) و(اعيان) و(المستثمرون) و(مزايا) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (وثاق) و(نور) و(الاثمار) و(سينما) و(صفاة عالمي) الأكثر ارتفاعا. (كونا)