بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الثلاثة الرئيسية

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الاربعاء على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 4ر63 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 6814 نقطة و 86ر4 نقطة للوزني و 9ر10 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 3ر71 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2ر736 مليون سهم تمت عبر 12223 صفقات (الدولار الأمريكي يعادل نحو 305ر0 دينار).

وكانت أسهم شركات (الإثمار) و(أبيار) و(اعيان) و(المستثمرون) و(الامتياز) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (كويت ت) و(ايفا) و(ورقية) و(امتيازات) و(الاثمار) الأكثر ارتفاعا. (كونا)