بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الثلاثة الرئيسية
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 3ر71 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2ر736 مليون سهم تمت عبر 12223 صفقات (الدولار الأمريكي يعادل نحو 305ر0 دينار).
وكانت أسهم شركات (الإثمار) و(أبيار) و(اعيان) و(المستثمرون) و(الامتياز) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (كويت ت) و(ايفا) و(ورقية) و(امتيازات) و(الاثمار) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
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