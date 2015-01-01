بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشريها السعري و(كويت 15) وانخفاض الوزني

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشرها السعري 6ر9 نقطة ليبلغ مستوى 6824 نقطة وارتفاع (كويت 15) 22ر0 نقطة في حين انخفض المؤشر الوزني 19ر0 نقطة.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 3ر57 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 587 مليون سهم تمت عبر 11166 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل 305ر0 دينار).

وكانت أسهم شركات (الاثمار) و(أبيار) و(المستثمرون) و(ايفا) و(ع عقارية) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (وط مسالخ) و(المدن) و(رمال) و(سنرجي) و(السلام) الأكثر ارتفاعا. (كونا)