بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشراتها الثلاثة الرئيسية

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشراتها الثلاثة الرئيسية بواقع 12ر39 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 37ر6785 نقطة و 36ر1 نقطة للوزني و 34ر5 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 8ر44 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 6ر519 مليون سهم تمت عبر 9786 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل 305ر0 دينار).

وكانت أسهم شركات (ابيار) و(الاثمار) و(رمال) و(المدن) و(المستثمرون) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (جيران ق) و(المصالح ع) و(رمال) و(متحدة) و(ورقية) الأكثر ارتفاعا. (كونا)