بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشراتها الثلاثة الرئيسية
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 8ر44 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 6ر519 مليون سهم تمت عبر 9786 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل 305ر0 دينار).
وكانت أسهم شركات (ابيار) و(الاثمار) و(رمال) و(المدن) و(المستثمرون) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (جيران ق) و(المصالح ع) و(رمال) و(متحدة) و(ورقية) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
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