بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 1ر38 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 380 مليون سهم تمت عبر 8177 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل 305ر0 دينار).
وكانت أسهم شركات (رمال) و(الاثمار) و(مينا) و(زين) و(المدن) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (جيران ق) و(سكب ك) و(مينا) و(كميفك) و(المنتجعات) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
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