بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 1ر11 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6779 نقطة و 79ر2 نقطة للوزني و 72ر7 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 1ر38 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 380 مليون سهم تمت عبر 8177 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل 305ر0 دينار).

وكانت أسهم شركات (رمال) و(الاثمار) و(مينا) و(زين) و(المدن) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (جيران ق) و(سكب ك) و(مينا) و(كميفك) و(المنتجعات) الأكثر ارتفاعا. (كونا)