بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 4ر13 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6766 نقطة و 07ر1 نقطة للوزني و 98ر1 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 43 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 5ر370 مليون سهم تمت عبر 7902 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل 305ر0 دينار).

وكانت أسهم شركات (المدن) و(الاثمار) و(مينا) و(المستثمرون) و(رمال) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (ريم) و(الانظمة) و(جيران ق) و(امتيازات) و(اولى تكافل) الأكثر ارتفاعا. (كونا)