بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 05ر17 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6809 نقاط و63ر3 نقطة للوزني و09ر14 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 9ر27 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 273 مليون سهم تمت عبر 6246 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل 305ر0 دينار).

وكانت أسهم شركات (أعيان) و(أبيار) و(الخليجي) و(الإثمار) و(أهلي متحد) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (المواساة) و(امتيازات) و(نور) و(جيران ق) و(وثاق) الأكثر ارتفاعا.(كونا)