بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 9ر28 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6780 نقطة و08ر2 نقطة للوزني و 83ر2 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 8ر23 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 5ر213 مليون سهم تمت عبر 5709 صفقات (الدولار الأمريكي يعادل 305ر0 دينار).

وكانت أسهم شركات (الامتياز) و(اعيان) و(بنك بوبيان) و(المدن) و(منازل) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (اموال) و(ياكو) و(حيات كوم) و(دانة) و(نابيسكو) الأكثر ارتفاعا. (كونا)