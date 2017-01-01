بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 8ر23 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 5ر213 مليون سهم تمت عبر 5709 صفقات (الدولار الأمريكي يعادل 305ر0 دينار).
وكانت أسهم شركات (الامتياز) و(اعيان) و(بنك بوبيان) و(المدن) و(منازل) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (اموال) و(ياكو) و(حيات كوم) و(دانة) و(نابيسكو) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
المواضيع الأكثر قراءة
بالصور شاهد هاتف نوكيا 3310 يعود من جديد
كشفت شركة HMD Global الصينية اليوم الأحد خلال حدث خاص عقدته على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC 2017 الذي ينطلق يوم غد الاثنين ... التتمة
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 0.305 واليورو عند 0.322
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 305ر0 دينار واليورو عند 322ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس ... التتمة
خادم الحرمين: السعودية تقف بكل إمكانياتها لنصرة القضايا الإسلامية
قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ان المملكة العربية السعودية تقف بكل إمكانياتها لنصرة القضايا الإسلامية ومعالجة التحديات التي تواجه ... التتمة
بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة
أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 9ر28 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6780 نقطة و08ر2 نقطة للوزني و 83ر2 ... التتمة