بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشر البورصة السعري وانخفاض الوزني و(كويت15)
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 8ر31 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4ر261 مليون سهم تمت عبر 5931 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل 305ر0 دينار).
وكانت أسهم شركات (الاثمار) و(الامتياز) و(المستثمرون) و(رمال) و(وطني) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (المواساة) و(نابيسكو) و(اموال) و(الامتياز) و(انجازات) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
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