بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 27ر32 مليون دينار كويتي (نحو 8ر105 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 5ر249 مليون سهم تمت عبر 7349 صفقة.
وكانت أسهم شركات (الاثمار) و(ابيار) و(الامتياز) و(المستثمرون) و(اعيان) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (ريم) و(نابيسكو) و(وط مسالخ) و(المواساة) و(اموال) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
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