بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 3ر27 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6767 نقطة و 76ر2 نقطة للوزني و 1ر10 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 1ر22 مليون دينار كويتي (نحو 71 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 9ر273 مليون سهم تمت عبر 6339 صفقة.

وكانت أسهم شركات (المستثمرون) و(ابيار) و (الاثمار) و(الامتياز) و(منازل) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (نابيسكو) و(اعيان ع) و(ابار) و(سنام) و(بيت الطاقة) الأكثر ارتفاعا. (كونا)