بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 1ر22 مليون دينار كويتي (نحو 71 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 9ر273 مليون سهم تمت عبر 6339 صفقة.
وكانت أسهم شركات (المستثمرون) و(ابيار) و (الاثمار) و(الامتياز) و(منازل) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (نابيسكو) و(اعيان ع) و(ابار) و(سنام) و(بيت الطاقة) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
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