بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 1ر21 مليون دينار كويتي (نحو 7ر68 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 9ر200 مليون سهم تمت عبر 5196 صفقة.
وكانت أسهم شركات (اعيان) و (الاثمار) و(ابيار) و(دانة) و(برقان) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (النخيل) و(سنام) و(نابيسكو) و(وثاق) و(الانظمة) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
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