بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 5ر37 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6804 نقاط و 35ر1 نقطة للوزني و 49ر6 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 1ر21 مليون دينار كويتي (نحو 7ر68 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 9ر200 مليون سهم تمت عبر 5196 صفقة.

وكانت أسهم شركات (اعيان) و (الاثمار) و(ابيار) و(دانة) و(برقان) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (النخيل) و(سنام) و(نابيسكو) و(وثاق) و(الانظمة) الأكثر ارتفاعا. (كونا)