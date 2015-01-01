بورصة الكويت تغلق على انخفاض المؤشرين السعري والوزني وارتفاع (كويت 15)

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الاثنين على انخفاض المؤشرين السعري والوزني بواقع 8ر53 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6750 نقطة و 17ر0 نقطة للوزني بينما ارتفع (كويت 15) بواقع 2ر1 نقطة.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 2ر19 مليون دينار كويتي (نحو 62 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4ر204 مليون سهم تمت عبر 5069 صفقة.

وكانت أسهم شركات (المستثمرون) و(الامتياز) و(ابيار) و (الاثمار) و(اعيان) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (امتيازات) و(بحرية) و(سينما) و(حيات كوم) و(ورقية) الأكثر ارتفاعا. (كونا)