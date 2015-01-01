بورصة الكويت تغلق على انخفاض المؤشرين السعري والوزني وارتفاع (كويت 15)
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 2ر19 مليون دينار كويتي (نحو 62 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4ر204 مليون سهم تمت عبر 5069 صفقة.
وكانت أسهم شركات (المستثمرون) و(الامتياز) و(ابيار) و (الاثمار) و(اعيان) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (امتيازات) و(بحرية) و(سينما) و(حيات كوم) و(ورقية) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
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