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بورصة الكويت تغلق على انخفاض حاد في المؤشر السعري بواقع 8ر84 نقطة

4 hours 52 minutes ago
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بورصة الكويت تغلق على انخفاض حاد في المؤشر السعري بواقع 8ر84 نقطة

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