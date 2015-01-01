بورصة الكويت تغلق على انخفاض حاد في المؤشر السعري بواقع 8ر84 نقطة
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 3ر28 مليون دينار كويتي (نحو 92 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2ر271 مليون سهم تمت عبر 6481 صفقة.
وكانت أسهم شركات (الاثمار) و(الامتياز) و(المستثمرون) و(ابيار) و(أعيان) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (ك تلفزيوني) و(اموال) و(القرين) و(حيات كوم) و(عربي قابضة) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
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