بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 5ر59 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6711 نقطة و64ر1 نقطة للوزني و73ر0 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 3ر39 مليون دينار كويتي (نحو 127 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 9ر427 مليون سهم تمت عبر 8852 صفقة.

وكانت أسهم شركات (الاثمار) و(اعيان) و (ابيار) و(الامتياز) و(المستثمرون) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (صفاة عالمي) و(ريم) و(ابيار) و(صناعات) و(ياكو) الأكثر ارتفاعا. (كونا)