بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 3ر39 مليون دينار كويتي (نحو 127 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 9ر427 مليون سهم تمت عبر 8852 صفقة.
وكانت أسهم شركات (الاثمار) و(اعيان) و (ابيار) و(الامتياز) و(المستثمرون) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (صفاة عالمي) و(ريم) و(ابيار) و(صناعات) و(ياكو) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
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