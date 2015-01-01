بورصة الكويت تغلق على ارتفاع المؤشر السعري وانخفاض الوزني و(كويت 15)

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها السعري بواقع 8ر30 نقطة ليبلغ مستوى 6742 نقطة بينما انخفض المؤشران الوزني و(كويت 15) بواقع 87ر1 و 1ر10 نقطة على التوالي.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 5ر31 مليون دينار كويتي (نحو 103 ملايين دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1ر422 مليون سهم تمت عبر 8272 صفقة.

وكانت أسهم شركات (الاثمار) و (ابيار) و(اعيان) و(ايفا) و(المستثمرون) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (اموال) و(المعدات) و(نور) و(امتيازات) و(المنتجعات) الأكثر ارتفاعا. (كونا)