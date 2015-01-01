بورصة الكويت تغلق على ارتفاع المؤشر السعري وانخفاض الوزني و(كويت 15)
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 5ر31 مليون دينار كويتي (نحو 103 ملايين دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1ر422 مليون سهم تمت عبر 8272 صفقة.
وكانت أسهم شركات (الاثمار) و (ابيار) و(اعيان) و(ايفا) و(المستثمرون) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (اموال) و(المعدات) و(نور) و(امتيازات) و(المنتجعات) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
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