بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 4ر21 مليون دينار كويتي (نحو 70 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4ر279 مليون سهم تمت عبر 5982 صفقة.
وكانت أسهم شركات (الاثمار) و(اعيان) و(المستثمرون) و(المدن) و(ابيار) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (المعدات) و(اموال) و(ورقية) و(صلبوخ) و(عقار) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
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