بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 4ر30 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6711 نقطة و75ر1 نقطة للوزني و79ر7 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 4ر21 مليون دينار كويتي (نحو 70 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4ر279 مليون سهم تمت عبر 5982 صفقة.

وكانت أسهم شركات (الاثمار) و(اعيان) و(المستثمرون) و(المدن) و(ابيار) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (المعدات) و(اموال) و(ورقية) و(صلبوخ) و(عقار) الأكثر ارتفاعا. (كونا)