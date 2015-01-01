بورصة الكويت تغلق على ارتفاع المؤشر السعري والوزني وانخفاض (كويت 15)

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها السعري بواقع 8ر78 نقطة ليبلغ مستوى 6790 نقطة وكذلك المؤشر الوزني بواقع 57ر0 نقطة بينما انخفض مؤشر (كويت 15) 2ر2 نقطة.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 3ر50 مليون دينار كويتي (نحو 163 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3ر518 مليون سهم تمت عبر 9067 صفقة.

وكانت أسهم شركات (ابيار) و(الامتياز) و(الاثمار) و(المستثمرون) و(زين) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (السلام) و(ميادين) و(منشات) و(التعمير) و(ابيار) الأكثر ارتفاعا. (كونا)