بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 6ر38 مليون دينار كويتي (نحو 3ر126 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 8ر436 مليون سهم تمت عبر 8621 صفقة.
وكانت أسهم شركات (ابيار) و(اعيان) و(الاثمار) و(بتروجلف) و(منشات) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (وط للمسالخ) و(اموال) و(ورقية) و(المساكن) و(اعيان) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
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