بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الاربعاء على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 78ر6 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6797 نقطة و 36ر1 نقطة للوزني و 61ر4 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 6ر38 مليون دينار كويتي (نحو 3ر126 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 8ر436 مليون سهم تمت عبر 8621 صفقة.

وكانت أسهم شركات (ابيار) و(اعيان) و(الاثمار) و(بتروجلف) و(منشات) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (وط للمسالخ) و(اموال) و(ورقية) و(المساكن) و(اعيان) الأكثر ارتفاعا. (كونا)