بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 5ر13 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6810 نقاط و21ر1 نقطة للوزني و95ر5 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 9ر24 مليون دينار كويتي (نحو 5ر81 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 7ر297 مليون سهم تمت عبر 6031 صفقة.

وكانت أسهم شركات (اعيان) و(صكوك) و(الاثمار) و(ابيار) و(ع عقارية) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (وثاق) و(صفاة عالمي) و(امتيازات) و(اموال) و(منازل) الأكثر ارتفاعا. (كونا)