بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 9ر24 مليون دينار كويتي (نحو 5ر81 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 7ر297 مليون سهم تمت عبر 6031 صفقة.
وكانت أسهم شركات (اعيان) و(صكوك) و(الاثمار) و(ابيار) و(ع عقارية) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (وثاق) و(صفاة عالمي) و(امتيازات) و(اموال) و(منازل) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
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