بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 8ر46 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6857 نقطة و 33ر2 نقطة للوزني و 62ر3 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 8ر41 مليون دينار كويتي (نحو 137 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 7ر437 مليون سهم تمت عبر 8283 صفقة.

وكانت أسهم شركات (الاثمار) و(اعيان) و(منازل) و(ابيار) و(صكوك) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (التخصيص) و(صفاة عالمي) و(امتيازات) و(التعمير) و(انوفست) الأكثر ارتفاعا. (كونا)