بورصة الكويت تغلق على ارتفاع حاد في المؤشر السعري بواقع 9ر138 نقطة
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 8ر25 مليون دينار كويتي (نحو 6ر84 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 335 مليون سهم تمت عبر 6472 صفقة.
وكانت أسهم شركات (اعيان) و(المنتجعات) و(صكوك) و(ابيار) و(عقارات ك) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (استهلاكية) و(اياس) و(تعليمية) و(لوجستيك) و(ابار) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
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