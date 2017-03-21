بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 3ر25 مليون دينار كويتي (نحو 83 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2ر272 مليون سهم تمت عبر 6092 صفقة.
وكانت أسهم شركات (اعيان) و(صكوك) و(عقارات ك) و(منازل) و(التعمير) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (منازل) و(امتيازات) و(التعمير) و(اوج) و(استهلاكية) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
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