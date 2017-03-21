بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 2ر23 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 7043 نقطة و55ر1 نقطة للوزني و52ر6 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 3ر25 مليون دينار كويتي (نحو 83 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2ر272 مليون سهم تمت عبر 6092 صفقة.

وكانت أسهم شركات (اعيان) و(صكوك) و(عقارات ك) و(منازل) و(التعمير) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (منازل) و(امتيازات) و(التعمير) و(اوج) و(استهلاكية) الأكثر ارتفاعا. (كونا)