بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 25ر8 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 7032 نقطة و 72ر0 نقطة للوزني و 81ر2 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 9ر26 مليون دينار كويتي (نحو 5ر88 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4ر263 مليون سهم تمت عبر 5862 صفقة.

وكانت أسهم شركات (صكوك) و(التعمير) و(أهلي متحد) و(يونيكاب) و(منازل) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (الانظمة) و(امتيازات) و(اموال) و(عربي قابضة) و(تجاري) الأكثر ارتفاعا. (كونا)