بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 9ر26 مليون دينار كويتي (نحو 5ر88 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4ر263 مليون سهم تمت عبر 5862 صفقة.
وكانت أسهم شركات (صكوك) و(التعمير) و(أهلي متحد) و(يونيكاب) و(منازل) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (الانظمة) و(امتيازات) و(اموال) و(عربي قابضة) و(تجاري) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
المواضيع الأكثر قراءة
الملتقى الإعلامي العربي الـ 14 ينطلق 22 أبريل المقبل
أعلنت اللجنة التنفيذية للملتقى الإعلامي العربي بدء التحضيرات لأعمال الملتقى في دور الانعقاد ال14 الذي سيقام في الفترة بين 22 و 25 أبريل المقبل ... التتمة
أول تجمع من نوعه ببريطانيا: محجبات على جسر "ويستمنستر"
شهدت بريطانيا أول تجمع من نوعه في تاريخها، حيث احتشدت سيدات محجبات صفاً واحداً على طول جسر ويستمنستر الملاصق لمبنى البرلمان البريطاني وسط لندن تعبيراً ... التتمة
بنس: ترامب يدرس قضية نقل السفارة إلى القدس
واشنطن (رويترز) - أحيا مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي الحديث مجددا بشأن احتمال نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس من تل أبيب ... التتمة
الادعاء في كوريا الجنوبية يسعى لاعتقال الرئيسة المعزولة باك
سول (رويترز) - قال ممثلو الادعاء في كوريا الجنوبية يوم الاثنين إنهم سيسعون لاستصدار أمر اعتقال للرئيسة المعزولة باك جون هاي ليتم احتجازها ... التتمة