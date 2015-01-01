بورصة الكويت تغلق على ارتفاع المؤشر السعري وانخفاض الوزني و (كويت 15)

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع المؤشر السعري بواقع 5ر19 نقطة ليبلغ مستوى 7051 نقطة في حين انخفض الوزني و(كويت 15) بواقع 46ر3 و 74ر8 نقطة على التوالي.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 9ر26 مليون دينار كويتي (نحو 3ر88 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 5ر246 مليون سهم تمت عبر 5230 صفقة.

وكانت أسهم شركات (عقارات ك) و(اعيان) و(منازل) و(التعمير) و(صكوك) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (استهلاكية) و(البناء) و(فيوتشركيد) و(اموال) و(منازل) الأكثر ارتفاعا. (كونا)