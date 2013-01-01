بورصة الكويت توقف 13 شركة عن التداولات لعدم تقديمها بياناتها السنوية

أعلنت شركة بورصة الكويت ايقاف أسهم 13 شركة عن التداول اعتبارا من اليوم الأحد وذلك تطبيقا لقرار لجنة السوق رقم (16 لسنة 1987) الذي يلزم كل الشركات بتقديم بياناتها ‏المالية السنوية في موعد اقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

وقالت (البورصة) على موقعها الالكتروني إن الشركات التي شملها الايقاف هي شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) والاستثمارات الوطنية (استثمارات) ومجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار (أرزان) والمدار للتمويل والاستثمار (مدار).

وأضافت أن الايقاف شمل أيضا شركات نور للاستثمار المالي (نور) والكويتية البحرينية للصيرفة الدولية (صيرفة) والدار الوطنية للعقارات (ادنك) والوطنية الاستهلاكية القابضة (استهلاكية) وسنرجي القابضة (سنرجي).

كما شمل الايقاف شركات رابطة الكويت والخليج للنقل (الرابطة) والخليجية للاستثمار البترولي (بتروجلف) والنخيل للانتاج الزراعي (النخيل) ومشرف للتجارة والمقاولات (مشرف). (كونا)