بورصة الكويت تغلق على انخفاض المؤشر السعري وارتفاع الوزني و (كويت 15)

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأحد على انخفاض المؤشر السعري بواقع 06ر8 نقطة ليبلغ مستوى 7021 نقطة في حين ارتفع الوزني و(كويت 15) بواقع 14ر2 و49ر11 نقطة على التوالي.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 4ر25 مليون دينار كويتي (نحو 83 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4ر279 مليون سهم تمت عبر 6054 صفقة.

وكانت أسهم شركات (منازل) و(الامتياز) و(ابيار) و(صناعات) و(المدن) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (التعمير) و(العقارية) و(الاثمار) و(رمال) و(ورقية) الأكثر ارتفاعا. (كونا)