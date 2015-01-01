بورصة الكويت تغلق على انخفاض المؤشر السعري وارتفاع الوزني و (كويت 15)
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 4ر25 مليون دينار كويتي (نحو 83 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4ر279 مليون سهم تمت عبر 6054 صفقة.
وكانت أسهم شركات (منازل) و(الامتياز) و(ابيار) و(صناعات) و(المدن) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (التعمير) و(العقارية) و(الاثمار) و(رمال) و(ورقية) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
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