بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 3ر25 مليون دينار كويتي (نحو 83 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 6ر318 مليون سهم تمت عبر 6155 صفقة.
وكانت أسهم شركات (الاثمار) و(اعيان) و(منازل) و(ابيار) و(التعمير) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (تعليمية) و(اولى تكافل) و(البناء) و(التعمير) و(السورية) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
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