بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 4ر25 مليون دينار كويتي (نحو 3ر83 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2ر290 مليون سهم تمت عبر 6262 صفقة.
وكانت أسهم شركات (التعمير) و(الإثمار) و(أبيار) و(المدن) و(الخليجي) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (أرجان) و(البناء) و(صفاة عالمي) و(الخليجي) و(دبي الأولى) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
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