بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 8ر43 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 7059 نقطة و09ر4 نقطة للوزني و8ر9 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 7ر36 مليون دينار كويتي (نحو 120 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 7ر413 مليون سهم تمت عبر 7545 صفقة.

وكانت أسهم شركات (الإثمار) و(منازل) و(المستثمرون) و(التعمير) و(الخليجي) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (بوبيان د ق) و(تنظيف) و(الاثمار) و(منازل) و(المعدات) الأكثر ارتفاعا. (كونا)