بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 7ر36 مليون دينار كويتي (نحو 120 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 7ر413 مليون سهم تمت عبر 7545 صفقة.
وكانت أسهم شركات (الإثمار) و(منازل) و(المستثمرون) و(التعمير) و(الخليجي) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (بوبيان د ق) و(تنظيف) و(الاثمار) و(منازل) و(المعدات) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
المواضيع الأكثر قراءة
سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 31 سنتا ليبلغ 42ر49 دولار
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 31 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 42ر49 دولار أمريكي مقابل 73ر49 دولار للبرميل في تداولات يوم الاثنين الماضي وفقا ... التتمة
الخالد يلتقي الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي
اجتمع الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أمس الثلاثاء مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.وانعقد ... التتمة
5 نصائح لتجنب إضافة الحسابات الوهمية على فيسبوك
غالبا ما تأتي أي مستخدم على فيسبوك طلبات "إضافة" أو "صداقة" من حسابات لشخصيات لا يعرفها.. وعند تصفُّح الحساب يكتشف المستخدم أنه لا يوجد أي ... التتمة
بلدية الكويت: استحداث سوق تراثي في منطقة (الري) والافتتاح نوفمبر المقبل
أعلن المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي استحداث سوق تراثي في منطقة الري على مساحة 16 ألف مترمربع ويضم 150 محلا تجاريا ويهدف ... التتمة