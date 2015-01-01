بورصة الكويت تغلق على انخفاض المؤشر السعري وارتفاع الوزني و(كويت 15)
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 2ر25 مليون دينار كويتي (نحو 5ر82 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 8ر354 مليون سهم تمت عبر 6397 صفقة.
وكانت أسهم شركات (المال) و(المستثمرون) و(السورية) و(اسيا) و(ساحل) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (البناء) و(بيان) و(صفاة عالمي) و(اسيا) و(بيت الطاقة) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
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