الرئيسية | الاقتصادي | البورصة | بورصة الكويت تغلق على انخفاض المؤشر السعري وارتفاع الوزني و(كويت 15)

بورصة الكويت تغلق على انخفاض المؤشر السعري وارتفاع الوزني و(كويت 15)

3 hours 30 minutes ago
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بورصة الكويت تغلق على انخفاض المؤشر السعري وارتفاع الوزني و(كويت 15)

المواضيع الأكثر قراءة

النظام السوري يقصف بالنابالم والفوسفور من مطار الشعيرات

النظام السوري يقصف بالنابالم والفوسفور من مطار الشعيرات

أقلعت ثلاث طائرات حربية تابعة للنظام السوري على دفعات من مطار الشعيرات بريف حمص، بعد يوم واحد على ضربة عسكرية أميركية استهدفت المطار، بينما واصلت ... التتمة

ترمب يتابع نتائج الضربة على سوريا وسط فريق الأمن القومي الأميركي

ترمب للكونغرس: سنتخذ إجراءات في سوريا إذا لزم الأمر

واشنطن - فرانس برسبعد انتقادات العديد من المشرّعين الأميركيين له بسبب عدم استشارته الكونغرس قبل شن ضربة في سوريا، كتب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، ... التتمة

الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو يرتفع إلى 323ر0

الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو يرتفع إلى 323ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 305ر0 دينار فيما ارتفع اليورو إلى مستوى 323ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف ... التتمة

مفاجأة في شاشات "آيفون 8" الذي يترقبه العالم

مفاجأة في شاشات "آيفون 8" الذي يترقبه العالم

أظهرت أحدث التسريبات عن هاتف " آيفون 8 " مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تقول التسريبات إن الشاشة ستكون معكوفة وستكون من إنتاج شركة "سامسونج ... التتمة