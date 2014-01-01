بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 1ر7 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 7008 نقاط و83ر0 نقطة للوزني و 63ر2 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 4ر29 مليون دينار كويتي (نحو 2ر96 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 498 مليون سهم تمت عبر 8020 صفقة.

وكانت أسهم شركات (ابيار) و(التعمير) و(هيتس تلكوم) و(الاثمار) و(المستثمرون) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (صفاة عالمي) و(بيت الطاقة) و(التقدم) و(السورية) و(العقارية) الأكثر ارتفاعا. (كونا)