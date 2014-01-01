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بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

4 hours 42 minutes ago
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بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

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