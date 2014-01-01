بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 4ر29 مليون دينار كويتي (نحو 2ر96 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 498 مليون سهم تمت عبر 8020 صفقة.
وكانت أسهم شركات (ابيار) و(التعمير) و(هيتس تلكوم) و(الاثمار) و(المستثمرون) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (صفاة عالمي) و(بيت الطاقة) و(التقدم) و(السورية) و(العقارية) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
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