بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 1ر21 مليون دينار كويتي (نحو 2ر69 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4ر283 مليون سهم تمت عبر 5909 صفقات.

وكانت أسهم شركات (ابيار) و(هيتس تلكوم) و(السورية) و(العقارية) و(التعمير) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (البناء) و(الانظمة) و(اولى تكافل) و(اسيا) و(انجازات) الأكثر ارتفاعا. (كونا)