بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة
أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 5ر21 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 7029 نقطة و1ر1 نقطة للوزني و 06ر2 نقطة ل(كويت 15).
وكانت أسهم شركات (ابيار) و(هيتس تلكوم) و(السورية) و(العقارية) و(التعمير) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (البناء) و(الانظمة) و(اولى تكافل) و(اسيا) و(انجازات) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
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