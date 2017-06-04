بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشرها السعري وانخفاض الوزني و(كويت 15)

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها السعري 8ر16 نقطة ليبلغ مستوى 6830 بينما انخفض المؤشران الوزني و(كويت 15) 96ر0 و 33ر2 نقطة على التوالي.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 3ر8 مليون دينار كويتي (نحو 1ر27 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 22ر49 مليون سهم تمت عبر 1985 صفقة.

وكانت أسهم شركات (ميادين) و(صكوك) و(أهلي متحد) و(بيتك) و(منازل) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (اياس) و(الخليجي) و(منازل) و(فيوتشر كيد) و(المصالح ع) الأكثر ارتفاعا. (كونا)