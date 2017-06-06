بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشرها السعري وارتفاع الوزني و(كويت 15)

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها السعري 07ر2 نقطة ليبلغ مستوى 6801 نقطة بينما ارتفع المؤشران الوزني و(كويت 15) 68ر0 و 56ر2 نقطة على التوالي.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 4ر5 مليون دينار كويتي (نحو 6ر17 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 5ر30 مليون سهم تمت عبر 1477 صفقة.

وكانت أسهم شركات (السلام) و(أهلي متحد) و(وطنية) و(الامتياز) و(بيان) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (ريم) و(ايفا) و(أصول) و(التخصيص) و(اسيا) الأكثر ارتفاعا. (النهاية)